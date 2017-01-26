Ле Пен пригласили посетить Крым
Симферополь, 26 января. Кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен пригласили посетить Крымский полуостров. Об этом журналистам в четверг рассказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.
«Она как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять», — цитирует его слова РИА Новости.
Напомним, ранее лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен объявила о смерти Евросоюза.
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