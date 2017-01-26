Ле Пен пригласили посетить Крым

Симферополь, 26 января. Кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен пригласили посетить Крымский полуостров. Об этом журналистам в четверг рассказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«Она как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять», — цитирует его слова РИА Новости.