Сирия новости 26 января 19.30: ИГ наносит удар в Алеппо, сирийская армия занимает ключевые позиции в Хомсе

Сирия, 26 января. Группировка ИГ* начала неожиданное наступление на позиции сирийской армии в провинции Алеппо, правительственные войска установили контроль над двумя стратегическими высотами в окрестностях Пальмиры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук.

Провинция Алеппо

Группировка ИГ, боевики которой оказались зажаты между турецкой и сирийской армиями в районе города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо, начала неожиданное наступление на войска Башара аль-Асада на юго-востоке провинции.

Подконтрольные ИГ СМИ сообщают, что террористы вернули себе контроль над городом Ханассер, стремясь отрезать от остальных районов Сирии значительную часть территорий провинции.

Сирийские активисты сообщают, что бои в настоящий момент продолжаются в окрестностях высоты Аль-Хамам к югу от Ханассера. Необходимо отметить, что именно в этом районе проходит шоссе, связывающее Алеппо с остальными районами Сирии.

Источники сообщают, что движение по автомагистрали прервано, правительственные войска в ходе ожесточенных боев пытаются остановить наступление террористов, стороны обмениваются артиллерийским огнем.

Тем временем силы Сирийской арабской армии под командованием бригадного генерала Сухейля Аль-Хасана уже девятый день подряд продолжают наступление на позиции ИГ в направлении города Аль-Баб. В ходе данной операции правительственные войска отбили у террористов ряд населенных пунктов.

ИГ, в свою очередь, заявило, что несколько военнослужащих турецкой армии были убиты к северу от города Аль-Баб в результате взрыва у их казармы заминированного автомобиля, которым управлял террорист-смертник.

Одновременно с этим базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный пункт за правами человека сообщил о сильном взрыве, прогремевшем в районе селения Аль-Медиуна к юго-западу от города Аль-Баб, где смертник на автомобиле атаковал отряд военнослужащих сирийской армии. Данных о жертвах пока не поступало.

Кроме того, группировка также утверждает, что ее боевики вернули себе контроль над населенным пунктом Ас-Сафлания, который ранее отбили у террористов турецкие войска и отряды «Свободной сирийской армии»**, участвующие в операции «Щит Евфрата» с целью освобождения от ИГ приграничных районов Сирии.

Также поступает информация, что террористы запретили местному населению покидать подконтрольные им районы в городе Аль-Баб, прибегнув к практике, опробованной ранее в иракском Мосуле, где боевикам группировки было позволено казнить гражданских лиц, пытавшихся бежать в районы, занятые правительственными войсками.

В захваченном группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам»*** (бывшей «Джебхат ан-Нусра») населенном пункте Аль-Халазун на западе провинции боевики открыли огонь по местным жителям, которые вышли на улицы в знак протеста против присутствия исламистов в селении. Источники в соцсетях сообщают о десятках погибших, в соцсетях было выложено видео с места событий.

Провинция Хомс

Сирийской арабской армии в ходе успешного наступления на позиции ИГ в восточной части провинции Алеппо удалось установить контроль над двумя ключевыми высотами к северу от холмов Ат-Тияс. Об этом сообщают сирийские СМИ.

Одержав эту важную победу, правительственные войска существенно приблизились к достижению основной цели операции, проходящей в регионе: освобождению захваченной террористами Пальмиры.

Сирийские активисты тем временем сообщают в соцсетях, что ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ в районе станции №4, дворца Каср аль-Хейр аль-Гарби, а также в окрестностях дорожной развязки у населенного пункта Аль-Карьятейн в восточной части провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные бои между правительственными войсками и боевиками ИГ. Сирийская армия продолжает наращивать давление на террористов в районе кладбища, пытаясь деблокировать уже третий год находящийся в окружении гарнизон военного аэродрома. ВВС Сирии и ВКС РФ наносят удары по позициям боевиков в окрестностях города. Об этом сообщают в соцсетях местные активисты.

ИГ между тем утверждает, что его террористы установили контроль над электростанцией и военным госпиталем юго-западнее Дейр эз-Зора. Сообщается, что перед этим в районе совершил атаку террорист-смертник.

Боевики группировки выкладывают в интернет видео с места событий, однако официального подтверждения пока не поступало.

Провинция Даръа

Поступили сообщения, что сегодня утром в результате взрыва бомбы на дороге, связывающей населенные пункты Восточный Аль-Карак и Захм на востоке провинции Даръа, погибли два мирных жителя. Об этом сообщают местные СМИ.

В населенном пункте Ат-Тейиба было совершено покушение на председателя гражданского суда, в его автомобиле сработало взрывное устройство. Судья получил ранения.

Провинция Идлиб

Обстановка в провинции Идлиб становится все более напряженной в свете периодически возобновляющихся столкновений между боевиками группировок «Ахрар аш-Шам» и «Сукур аш-Шам» («Соколы Леванта») с одной стороны и исламистами «Джебхат Фатх аш-Шам» с другой.

Сирийский наблюдательный пункт за правами человека сообщает со ссылкой на достоверные источники, что бои между боевиками идут в районе населенных пунктов Мараян и Ихсам в горах Джабаль аз-Завия в южной части провинции.

Между тем уже шестое за сегодняшний день вооруженное формирование – группировка «Лива аль-Микдад Бин Амр», воевавшая ранее в населенном пункте Дарая в провинции Дамаск – объявило о своем присоединении к «Ахрар аш-Шам».

Напомним, что разногласия между вооруженными формированиями являются основным источником напряженности в провинции Идлиб. Прошлой ночью боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» захватили здание тюрьмы в городе Идлиб.

Провинция Ракка

ИГ казнило по обвинению в вероотступничестве двоих мирных жителей в захваченном террористами селении Ат-Тувейхина в западной части провинции Ракка. Об этом сообщает информационный портал Baladi-news.

Кроме того, несколько мирных жителей, в том числе пять детей, получили ранения в результате взрыва мины в населенном пункте Аль-Джарния.

В одном из пригородов города Ат-Табака ударом ВВС международной коалиции был убит местный житель.

Необходимо отметить, что не первые жертвы в ходе операций коалиции в городе среди гражданских лиц за последние дни: в прошлый понедельник сообщалось о гибели в результате авиаударов еще 13 мирных жителей.

Провинция Ас-Сувейда

Артиллерия правительственных войск открыла огонь по группе террористов ИГ в районе населенного пункта Аль-Каср к востоку от города Ас-Сувейда. Боевики понесли потери убитыми и ранеными, сообщают сирийские СМИ.

Провинция Аль-Хасака

ВВС международной коалиции нанесли удар по автомобилю мирных жителей в населенном пункте Аль-Гакка к востоку от города Аль-Шадади в южной части провинции Аль-Хасака. Один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ.

Ирак

У оживленного рынка в юго-восточной части Багдада прогремел взрыв. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Силы безопасности окружили место взрыва, пострадавшие были доставлены в больницу. Об этом сообщает иракский телеканал «Ас-Сумария».