Новости США: Белый дом опроверг запрет на Twitter, Трамп рассказал о письме Обамы

Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Запрет на Twitter

Белый дом опроверг сообщения о якобы имевшем место приказе федеральным агентствам прекратить использование социальных сетей.

«Там нет ничего, что могло бы исходить из Белого дома. Абсолютно нет, — заявил пресс-секретарь администрации Шон Спайсер. — Распоряжения были направлены не нашим ведомством».

После того как президент Трамп вступил в должность, Агентству по охране окружающей среды было приказано не использовать Twitter и не общаться со СМИ, поскольку ведомство пересматривает свою стратегию по связям с общественностью. Сообщается, что департамент внутренних дел получил аналогичное распоряжение относительно своего аккаунта в Twitter.

Новый глава ВМС — бизнесмен

Дональд Трамп выдвинул бизнесмена Филипа Билдена на пост главы ВМС, сообщает Redstone Alabama.

«Как глава ВМС Филип Билден будет применять свои первоклассные навыки управления и сможет восстановить уникальный Военно-морской флот США», — сказал Трамп, добавив, что Билден — это правильный выбор, и именно он поможет расширить и модернизировать флот, включая корабли, подводные лодки и самолеты, и обеспечить военно-морское превосходство Америки на десятилетия вперед.

Филип Билден — бывший офицер разведки. Он работал в частных компаниях, имеет большой опыт связей с азиатскими странами, в частности с Китаем. Он имеет степени Джорджтауна и Гарвардской школы бизнеса.

Письмо президенту

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший президент Барак Обама оставил в ящике стола в Овальном кабинете «прекрасное письмо», которое было «так хорошо написано», сообщает The Hill.

«На самом деле, я позвонил ему и поблагодарил его за мысль, которая была озвучена в этом письме», — сказал Трамп в интервью ABC News. Глава США отказался раскрывать содержание послания, но журналисты отметили, что оно было большим.

Вжился в роль спасителя

Звезда «Трансформеров» Шайа Лабаф был арестован в прямом эфире после того, как толкнул неонациста, сообщает The Verge.

Шайю ЛаБафа арестовали в среду вечером во время прямой трансляции протеста против президента Дональда Трампа. Агентство Associated Press сообщает, что Лабаф был задержан после того, как он «якобы ввязался в драку с другим мужчиной, потянув шарф мужчины и царапая незнакомцу лицо». По слухам, актер напал на неонациста.

Неподъемная вода

В некоторых районах США питьевая вода вскоре может стать дорогим удовольствием, пишет PBS NewsHour. Запомните эту цифру: 120 долларов. Это средний ежемесячный счет за воду в Америке. Исследователи из Мичиганского государственного университета прогнозируют, что эта цифра вырастет на 49 долларов в течение ближайших пяти лет. И если это произойдет, стоимость воды может стать неподъемной для одной трети американских семей, по данным исследования, опубликованного в PLOS ONE.

США против бесконечных пробок

Илон Маск заявил, что без тоннелей страна застрянет в пробках навечно, пишет The Verge. Как генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск — человек занятой. Он хочет спасать жизни, делая самоуправляемые автомобили более безопасным средством передвижения, и спасти человечество, начиная с колонии на Марсе. Но он также хочет спасти человечество от пробок. Маск считает, что бесконечные автомобильные заторы являются «разрушительными для души», но, у него есть решение — тоннели.

«Без тоннелей мы все застрянем в этом аду навечно, — написал Маск в своем Twitter. — Я действительно думаю, что тоннели являются ключом к решению проблемы городских пробок».