Школьница на Урале сломала обе руки на уроке физкультуры

Москва, 26 января. Девочка во время урока физкультуры на Урале сломала обе руки, сообщили в управлении СК РФ по Челябинской области.

«26 января в региональных СМИ размещена информация о том, что на уроке физкультуры школьница средней школы Курчатовского района областного центра сломала две руки, ударившись о стену», — рассказали следователи.

Как удалось выяснить, она споткнулась о гвоздь в полу, что и привело к столкновению со стеной, на которой были металлические крючки.

«Со слов матери девочки, причиной падения стало плохое состояние покрытия пола в спортзале», — добавили в следственных органах.

В настоящий момент проводится доследственная проверка.

Ранее таксист, выбросивший из машины мать с двухлетним ребенком, был задержан в Москве.