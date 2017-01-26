Турция санкционировала арест восьми гюленистов, скрывающихся в Греции

Анкара, 26 января. Власти Турции выдали ордер на арест восьми солдат, которые бежали в Грецию сразу же после неудавшейся попытки государственного переворота.

Как сообщает агентство Anadolu, данное решение было принято вскоре после того, как суд Греции отказал Турции в просьбе экстрадировать предполагаемых путчистов.

Напомним, что группа турецких военных в июле прошлого года попыталась свергнуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако потерпела неудачу. Власти страны полагают, что за мятежниками стоит исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который в настоящее время проживает в США.