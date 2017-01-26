Порошенко разрешил маневры иностранных военных на Украине

Киев, 26 января. Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому разрешен допуск подразделений ВС других стран на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

В текущем году ВСУ запланировали совместные украинско-американские учения Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. На портале украинского парламента размещено сообщение о том, что президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ, разрешающий военным других стран принимать участие в учениях. Речь идет о допуске военных НАТО и ВС других стран-участниц Североатлантического альянса программы «Партнерство ради мира».