Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Шойгу оценил испытания нового истребителя МиГ-35

Шойгу оценил испытания нового истребителя МиГ-35

10:17  27 Января 2017
64

Шойгу оценил испытания нового истребителя МиГ-35

Москва, 27 января. Министр обороны России Сергей Шойгу в режиме видеосвязи проследил за испытаниями новейшего российского истребителя МиГ-35.

Летные испытания истребителя проходили в подмосковных Луховицах, процесс испытаний членам коллегии военно-промышленного комплекса комментировал президент Объединенной авиастроительной корпорации, а также генеральный конструктор компании и старший летчик-испытатель. По словам представителя летного состава, испытания прошли успешно. Серийные закупки военным ведомством истребителя МиГ-35 должны начаться в 2019 году, презентация для иностранных заказчиков состоится сегодня.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что Шойгу поручил укрепить войска на юге из-за Украины и Северного Кавказа.

#сергей шойгу
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров