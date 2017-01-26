ПАСЕ надеется на хрупкий мир в Сирии

Брюссель, 26 января. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассчитывает на то, что договоренности, которые были достигнуты по итогам переговоров в Астане, позволят установить в Сирии «хрупкий мир». Об этом в четверг рассказал член ПАСЕ от Великобритании Роджер Гейл, который подготовил доклад о положении дел в зоне регионального конфликта.

По словам политика, Совет Европы должен предпринять меры, так как более 13 миллионов сирийцев нуждаются в помощи.

Напомним, ранее стало известно о том, что представители «умеренной» сирийской оппозиции отклонили проект конституции САР, который им передала российская сторона.

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