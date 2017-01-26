Забавные поздравления с китайским Новым годом Петуха для SMS и соцсетей
Вы не поверите, но снова на пороге Новый год, на этот раз настоящий год Огненного красного петуха, который, согласно китайскому календарю, наступает в ночь на 28 января. Праздновать Новый год в Китае принято целый месяц, но главные торжества приходятся на новогоднюю ночь, которая по восточному лунному календарю в 2017 году наступит с 27 на 28 января.
В XX и XXI веке этот праздник стал очень популярным и на Западе, в том числе в России, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы при помощи SMS-сообщений или через соцсети поздравить друзей, родных и близких с китайским Новым годом.
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Поздравления с годом Петуха — 2017 для SMS и статусов в соцсетях
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Новый Год, любимый праздник,
Можно много раз встречать.
Так традиции Китая
Отчего ж не поддержать?
Пустим огненных драконов,
Зажигаем фейерверк...
С Новым вас китайским годом,
Поздравляю всех-всех — всех!
***
Сотни тысяч фейерверков
Полетели в небеса...
В эту ночь по всем поверьям
Происходят чудеса.
Всех с китайским Новым годом
Поздравляю от души!
Пусть достаток будет в доме,
Пусть сбываются мечты.
Петушок пусть красный завтра
Вам удачу принесет,
Станет самым лучшим в жизни
Наступивший Новый год!
***
На улице все в красном, карнавал,
Налей шампанское ты в праздничный бокал!
Сегодня ведь китайский Новый год,
Который празднует повсюду весь народ!
Вино игристое в бокалы наливай,
И фейерверки в небо запускай.
И собери побольше ты друзей,
Тогда все будет у тебя окей!
Забавные поздравления с китайским Новым годом в стихах для SMS
***
Вот Петух, хозяин года
Уж вступил в свои права.
Я желаю, чтоб кормушка
Целый год была полна.
Денег пусть у вас стабильно
Даже куры не клюют,
А успехи и победы
Расслабляться не дают.
***
Коль летать — так первым классом,
Коль плясать — так c выкрутасом,
Коль работать — так c душой,
Коли удачи — так большой!
Коль походки — так летящей,
Коль находки — так блестящей,
Коль дышать — так кислородом,
Коль уж c Новым, значит, годом!
C Новым годом Петуха!
И пусть будет жизнь легка!
***
«Милые» послушай пожеланья —
Если жизнь готовит наказанье,
Пусть же c плеткой и в короткой юбке
Жизнь тебя отхлещет как бы в шутку.
Если грусть придет в чулочках черных,
Тоже c ней разделайся проворно.
A серьезно если — пусть Петух в свой год
Только радости тебе несет!
***
Пусть Петух вам в этот год
Много счастья принесет!
Сколько снега за окном,
Столько теплоты в ваш дом!
C Новым годом!