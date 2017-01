Забавные поздравления с китайским Новым годом Петуха для SMS и соцсетей

Вы не поверите, но снова на пороге Новый год, на этот раз настоящий год Огненного красного петуха, который, согласно китайскому календарю, наступает в ночь на 28 января. Праздновать Новый год в Китае принято целый месяц, но главные торжества приходятся на новогоднюю ночь, которая по восточному лунному календарю в 2017 году наступит с 27 на 28 января.

В XX и XXI веке этот праздник стал очень популярным и на Западе, в том числе в России, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы при помощи SMS-сообщений или через соцсети поздравить друзей, родных и близких с китайским Новым годом.

Поздравления с годом Петуха — 2017 для SMS и статусов в соцсетях

***

Новый Год, любимый праздник,

Можно много раз встречать.

Так традиции Китая

Отчего ж не поддержать?

Пустим огненных драконов,

Зажигаем фейерверк...

С Новым вас китайским годом,

Поздравляю всех-всех — всех!

***

Сотни тысяч фейерверков

Полетели в небеса...

В эту ночь по всем поверьям

Происходят чудеса.

Всех с китайским Новым годом

Поздравляю от души!

Пусть достаток будет в доме,

Пусть сбываются мечты.

Петушок пусть красный завтра

Вам удачу принесет,

Станет самым лучшим в жизни

Наступивший Новый год!

***

На улице все в красном, карнавал,

Налей шампанское ты в праздничный бокал!

Сегодня ведь китайский Новый год,

Который празднует повсюду весь народ!

Вино игристое в бокалы наливай,

И фейерверки в небо запускай.

И собери побольше ты друзей,

Тогда все будет у тебя окей!

Забавные поздравления с китайским Новым годом в стихах для SMS

***

Вот Петух, хозяин года

Уж вступил в свои права.

Я желаю, чтоб кормушка

Целый год была полна.

Денег пусть у вас стабильно

Даже куры не клюют,

А успехи и победы

Расслабляться не дают.

***

Коль летать — так первым классом,

Коль плясать — так c выкрутасом,

Коль работать — так c душой,

Коли удачи — так большой!

Коль походки — так летящей,

Коль находки — так блестящей,

Коль дышать — так кислородом,

Коль уж c Новым, значит, годом!

C Новым годом Петуха!

И пусть будет жизнь легка!

***

«Милые» послушай пожеланья —

Если жизнь готовит наказанье,

Пусть же c плеткой и в короткой юбке

Жизнь тебя отхлещет как бы в шутку.

Если грусть придет в чулочках черных,

Тоже c ней разделайся проворно.

A серьезно если — пусть Петух в свой год

Только радости тебе несет!

***

Пусть Петух вам в этот год

Много счастья принесет!

Сколько снега за окном,

Столько теплоты в ваш дом!

C Новым годом!