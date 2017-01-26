Геращенко обиделся на российские СМИ за свои «толстые» фото
Киев, 26 января. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что российские СМИ умышленно публикуют его фото, где он был на 50 килограммов тяжелее.
«Процедуру сброса веса я начал достаточно давно. При этом все российские пропагандистские сайты обязательно используют мои фотографии, когда я весил на 45–50 килограммов больше. В обязательном порядке», – заявил он.
Кроме того, Геращенко поделился секретом своей борьбы с лишним весом. По его словам, главным оружием в этой борьбе является умеренное потребление пищи. Геращенко подчеркнул, что планирует скинуть еще 10-15 килограммов, так как использование его старых фотографий в СМИ оскорбляет его чувства.
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