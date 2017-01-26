Сирия: РФ зафиксировала три нарушения перемирия, Турция — восемь

Москва, 26 января. Российская сторона в совместной комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за минувшие сутки три нарушения, турецкая сторона — восемь, из них только одно подтверждено РФ.

В минувшие сутки российская сторона совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения о перемирии, зафиксировала два нарушения в провинции Хама, одно в Дамаске. Турецкая сторона зафиксировала по четыре нарушения в провинциях Алеппо и Дамаск, говорится в официальном сообщении отечественного оборонного ведомства. Российские представители не подтверждают семь нарушений перемирия. На сегодняшний день 1148 сирийских населенных пунктов присоединились к режиму прекращения огня.