Зоны безопасности в Сирии: Трамп вводит «карантин» для новой Америки

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон намерен ввести зоны безопасности в Сирии. Кроме того, по его словам, Европа сделала «ужасную ошибку», когда впустила в Германию и другие страны ближневосточных мигрантов, а у самих США и так «достаточно проблем».

Источники американской газеты The New York Times утверждают, что Трамп планирует подписать указ о создании зон безопасности в Сирии. Утверждается, что госсекретарю и министру обороны США в течение 90 дней после подписания президентского указа необходимо будет разработать план по созданию таких зон в Сирии и «в соседних странах региона».

Все на карантин!

Данные зоны должны быть предназначены для сирийских мигрантов, которые будут там ждать решения по переселению в третьи страны или обратной репатриации в Сирию. Кроме того, упоминается, что сами США планируют приостановить прием беженцев на срок, как минимум, 120 дней. В течение этого времени ведомства должны будут выдвинуть предложения по тому, как обезопасить Штаты от беженцев, которые, дескать, могут представлять угрозу для безопасности страны. Въезд беженцев из Сирии на срок действия этого моратория предполагается полностью запретить.

По сути дела, подобные шаги Трампа лежат в русле его предвыборных обещаний. Во время президентской кампании он выступил с инициативой запрета на въезд в США для всех лиц, исповедующих ислам, — до момента выработки единых правил пограничного и антитеррористического контроля в отношении этой категории жителей планеты.

Вдобавок к фактическому закрытию американской границы от мусульманских мигрантов, Трамп ратовал за создание всеамериканской базы жителей США, исповедующих ислам, в отношении которых также предполагалось разработать отдельную процедуру проверки лояльности и контроля их возможной причастности к радикальным и террористическим группировкам.

Столь «нетолерантные» действия Трампа, фактически вводящего своим указом «зону карантина» вокруг разрушенной Сирии, подводят итог под более чем пятилетней политикой «Арабской весны». Она была инспирирована администрацией Барака Обамы и лично Хиллари Клинтон — недавней соперницей Трампа в борьбе за президентский пост и госсекретарем США в разгар ближневосточных событий.

В своем выступлении, посвященном оглашению «указа о мигрантах», Трамп подчеркнул, что именно из-за того, что бывший президент Обама, а также бывшие госсекретари Клинтон и Джон Керри «позволили тысячам людей» приехать в США, ФБР сегодня ведет расследование о причастности к терроризму в отношении гораздо большего числа лиц, чем это было бы в альтернативном варианте развития событий, в котором въезд подозрительных категорий людей был бы ограничен в США много ранее.

Начали США, виновата Европа

В выступлении Трампа досталось «на орехи» и европейским союзникам США, которые, как правило, пассивно следовали в кильватере предыдущей американской политики на Ближнем Востоке, нежели формировали свою собственную повестку.

Трамп раскритиковал либеральную миграционную политику ряда европейских стран, в частности Германии, позволивших мигрантам из Сирии и Ирака свободно попасть на территорию Евросоюза и диктовать свои условия местным жителям в культурной и общественной сферах. Он назвал данное решение «ужасной ошибкой».

«Вам просто надо посмотреть туда [в Европу], — заявил новый американский президент, обращаясь к своим оппонентам в вопросе контроля за миграцией. — Что там происходит — это катастрофа».

Он отметил, что не хочет, чтобы подобное произошло в Штатах, пояснив, что у США «достаточно» проблем, а он собирается быть президентом «безопасной страны».

«Теперь я введу зоны безопасности в Сирии, и это будет сделано для людей», — заявил Трамп.

Однако за кадром осталась трактовка определения «люди» в этом высказывании американского лидера: под ними можно понимать как жителей Сирии, так и... граждан США, которые столкнулись с опасностью международного терроризма, по сути, выпестованного Америкой уже у себя дома.

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Такое изменение официальной позиции Вашингтона по отношению к мусульманам, арабскому миру и европейским союзникам означает разворот на 180 градусов в сравнении с прошлой политикой США. Всего лишь чуть более года назад, когда Трамп, еще в статусе неофициального кандидата-республиканца, предложил создать базу данных о мусульманах США и ограничить въезд в страну лицам «верящим лишь в джихад и не уважающих человеческую жизнь», тогдашняя администрация Обамы назвала Трампа «позором» Республиканской партии США и попросила не допускать его к выдвижению на будущих выборах.

Ну, а сегодня предвыборные намерения Трампа, пусть и в виде более мягких ограничений, будут исполнятся в виде президентского указа.

Трамп против ислама

Скорее всего, будущие действия исполнительной ветви американской власти не будут нерешительными или половинчатыми. Как показал опыт терактов 2001 года, в Соединенных Штатах легко создают новые структуры, в цели и задачи которых входит борьба с терроризмом и предупреждение гражданского неповиновения. Так, в течение года после терактов 9/11 в Штатах практически с нуля была создана мощная структура Министерства внутренней безопасности, а полномочия ЦРУ, ФБР, АНБ и американского аналога МЧС, службы FEMA, были значительно расширены.

Скорее всего, не будет представлять труда и реализация нынешнего замысла Трампа, сводящегося к известной максиме «держать и не пущать». Правда, запретительные меры хороши тем, что их легко реализовать, но плохи тем, что все последствия от их реализации трудно спрогнозировать.

Однозначно можно сказать одно: прошлая политика глобализма и ставка на «оранжевые» революции, которыми оперировала администрация Обамы, потерпела крах. Для ее дальнейшего существования сегодня во многом выбита почва — процессы интеграции «новых демократий» в глобальный американский неоколониальный проект зашли в тупик. Их не удалось интегрировать в новый мировой порядок «ни тушкой, ни чучелом», ни даже в виде руин Сирии, Ливии или Ирака. Да и в лице «отдельных граждан», которые стремились получить статус беженца в США или странах ЕС, Запад не получил лояльных себе граждан.

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Сегодня все эти «пряники» фактически ликвидированы администрацией Трампа. Касательно же европейских союзников со стороны Белого дома выдвинуто аналогичное требование борьбы с нелегальными и даже легальными в прошлом мигрантами.

Исходя из нынешней ситуации, это означает, что Сирия, Ирак, Ливия и многие другие страны, ставшие жертвами «Арабской весны», окончательно «списаны в тираж», а спасение беженцев проведено по графе «спасайтесь сами». Вот что обернуто в блестящую обертку «зон безопасности», которые скорее стоит называть «зонами относительного бедствия» на фоне фатального положения стран, попавших под каток обамовской и клинтоновской «весны».