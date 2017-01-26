Глава Минобороны Польши сбежал с места массового ДТП

Варшава, 26 января. В массовой аварии с участием автомобиля министра обороны Польши Антони Мачеревича пострадали два человека. Глава ведомства уехал с места ДТП.

В массовой аварии столкнулись шесть или семь автомобилей, в частности машины из министерского кортежа. Известно, что двум людям потребовалась помощь врачей. Их госпитализировали в больницу с травмами. Медики обращают внимание, что их жизнь в безопасности.

Как рассказывают очевидцы ДТП, Мачеревич в результате аварии не пострадал. Глава Минобороны Польши пересел в другую машину, так как его была повреждена, и продолжил дорогу до Варшавы.

Ранее появилось сообщение, что кортеж министра обороны Польши попал в массовую аварию.