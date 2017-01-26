Главные новости 26 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 26 января.

Украинские власти хотят заручиться правом голоса на любых переговорах между Россией и США, где будет обсуждаться конфликт в Донбассе. Об этом сегодня сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Киев объяснил, почему имеет право на участие в переговорах Путина и Трампа. А вот что об этом думает ведущий российский политолог Сергей Марков: Порошенко пригласят на встречу Путина и Трампа, когда он уволит террористов.

Киев готовит документ по реинтеграции Крыма, об этом заявил сегодня министр Вадим Черныш. Соцсети добавили в украинский план «возвращения» Крыма Марс и Альфа Центавру.

В Роспатенте зарегистрирован образец неизвестного отечественного автомобиля, обладающего повышенной проходимостью. В Сети появились фото кроссовера, возможно, это прототип УАЗа. Опубликованы фото первого кроссовера УАЗ.

Глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов сообщил, что ФСБ проводит в Бахчисарае спецоперацию по уничтожению ячейки «Хизб ут-Тахрир» (запрещено в РФ). ФСБ проводит в Крыму спецоперацию по ликвидации ячейки «Хизб ут-Тахрир».

Любимый детьми и многими взрослыми молочный коктейль по негативному воздействию оказался схож с наркотическими веществами. К такому мнению пришли ученые из Соединенных Штатов Америки. Молочный коктейль оказался самым вредным напитком в мире.

Более 30 человек в США превратились в зомби из-за передозировки синтетическим наркотиком, заявили американские ученые. Ученые нашли причину таинственного превращения десятков американцев в зомби.