Губернатор Радаев предложил производить iPhone-7 в Саратове

Саратов, 26 января. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил с необычной инициативой, предложив наладить производство смартфонов по примеру компании Apple. Об этом он заявил во время посещения Саратовского радиоприборного завода.

«Есть свои сложности, чтобы перестроить коллектив и перейти на другой товар, но нужно производить востребованный продукт. Я вот всегда говорю: давайте к телефонам возвращаться — свой саратовский выпускать седьмой или восьмой iPhone. Говорят, что пока сложно, но будем думать», — отметил он.

Радаев также призвал руководство завода увеличить долю продукции гражданского и специального назначения, сообщают СМИ.