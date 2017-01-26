Сенат США подсчитал затраты на строительство стены на границе с Мексикой

Вашингтон, 26 января. Затраты на строительство стены на мексикано-американской границе оцениваются в 12-15 миллиардов долларов. Об этом в четверг рассказал лидер республиканского большинства в сенате Соединенных Штатов Америки Митч Макконнелл.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пообещал отменить визит главы Мексики Энрике Ньето, который раскритиковал действия Вашингтона, планирующего построить инженерные сооружения на границе между двумя странами.

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