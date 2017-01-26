Власти Крыма назвали авторов киевского плана о реинтеграции идиотами

Симферополь, 26 января. Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский прокомментировал заявления Киева о так называемой «реинтеграции» полуострова, назвав украинских чиновников идиотами.

Представитель крымского правительства Дмитрий Полонский нелестно отозвался о властях Киева, которые анонсировали план по реинтеграции Крыма. «Мне очень интересно, каким образом авторы «программы реинтеграции» видят себе «механизм налаживания отношений с населением Крыма? — задался вопросом спикер. Полонский вспомнил и водную, и энергетическую блокаду полуострова, подчеркнув, что Киеву не удастся реализовать свой план, «поскольку крымчане очень быстро их всех переместят в ближайшие травмпункты с травмами, плохо совместимыми с жизнью идиотов!»







