Новейший истребитель МиГ-35 может получить лазерное оружие

Москва, 26 января. Разработчики Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что новый российский истребитель МиГ-35 может получить бортовое лазерное оружие.

Самолет разработан для ведения боевых действий в условиях высокой плотности противовоздушной обороны. На истребителе установлена новейшая локационная станция и современный комплекс бортового оборудования. Количество точек подвески увеличено с шести до восьми, что позволит использовать перспективные образцы авиационного вооружения, включая лазерное. Все оборудование, включая пилотские шлемы с комплексами целеуказания, будут отечественного производства. МиГ-35 является многоцелевым истребителем поколения 4++, который продолжает развитие семейства МиГ.