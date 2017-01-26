Советник Путина предложил китайский путь развития Интернета в России

Москва, 26 января. Советник президента России по вопросам развития Интернета Герман Клименко выступил с инициативой по запрету иностранных мессенджеров и социальных сетей.

По его словам, это единственный способ обеспечить информационную безопасность в России.

«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили Интернет. Теперь у них таких проблем нет», — пояснил Клименко.

Он также подчеркнул, что иностранные компании, которые работают на территории России в области информационных технологий, игнорируют нормы российского законодательства, а также не реагируют на запросы правоохранительных органов. Клименко подчеркнул, что, в случае отказа владельцев иностранных мессенджеров и социальных сетей сотрудничать с властями, они должны быть заблокированы.