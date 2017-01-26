МиГ-35 против Super Hornet: Леонков рассказал о характеристиках новейшего истребителя

Сегодняшние летные испытания новейшего истребителя МиГ-35 завершились успешно. Уже к 2019 году Российская Федерация начнет его серийные закупки — самолет уже включен в программу вооружений. Официальная презентация МиГ-35 для иностранных заказчиков назначена на 27 января. Обо всем этом стало известно со слов президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

Возможности нового истребителя были продемонстрированы президенту Российской Федерации Владимиру Путину с помощью видеоконференции. Владимир Путин назвал самолет «действительно интересной, уникальной машиной». Он также выразил надежду на то, что с постановкой МиГ-35 на вооружения российская армия в значительной степени усилится. Также президент Путин отметил «хороший экспортный потенциал» нового истребителя. Собственно, оно и не удивительно, ведь предыдущая его модель, МиГ-29, уже успешно эксплуатируется в более чем тридцати странах.

Алексей Леонков, военный эксперт, специалист по передовому вооружению и один из руководителей журнала «Арсенал Отечества» предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку истребителя новой модели.

«МиГ-35 — это не просто истребитель четвертого поколения, но истребитель поколения 4++. Это означает, что на нем установлено новейшее и куда как более совершенное оборудование. Если сравнивать его с тем же МиГ-29, то можно назвать следующие отличия. Прежде всего, на МиГ-35 установлена новая радиолокационная станция «Жук-А». Он имеет увеличенную боевую нагрузку, увеличенный запас топлива. Все его системы имеют четырехкратное резервирование. Была проведена большая работа по повышению надежности и срока службы самолета. Улучшены его двигатели. Была сделана и масса других доработок», — отмечает военный аналитик.

МиГ-35 выигрывает в сравнении не только со своей предыдущей моделью, но — по некоторым характеристикам — также и со своими ближайшими западными аналогами. Потому его экспортный потенциал действительно весьма велик. «Его ближайшие собратья по классу — это американский F/A-18E/F Super Hornet и французский Dassault Rafale. МиГ-35 превосходит Rafale по ценовому диапазону. Он в два раза дешевле, а это дает хорошую перспективу для его зарубежных поставок. Первыми странами, которые им заинтересуются, я думаю, будут Индия и Малайзия. Собственно, в Малайзии даже сейчас существует эскадрилья, полностью состоящая из МиГ-29. Может заинтересоваться нашим самолетом и Индонезия», — поясняет Леонков.

«По величине нагрузки, скорости и боевому радиусу действия МиГ-35 превосходит Super Hornet. МиГ-35 имеет радиус действия примерно в 1000 км, Super Hornet — всего 730 км. РЛС «Жук-А», которую я уже упомянул, также позволяет обнаруживать боевые цели на большей дистанции, нежели радиолокационная установка «Хорнета». МиГ-35 может нести ракеты класса воздух-воздух, воздух-земля и антикорабельные ракеты. Таким образом, он — многофункциональный истребитель, могущий быть задействованным как в операциях в воздухе и на земле, так и в морской, палубной авиации. Собственно, дабы поражать цели на воде, он способен нести на борту даже адаптированный авиационный вариант ракеты класса «Калибр», — подводит итог Леонид Леонков.

Схожих оценок придерживаются и другие аналитики. Так, к примеру, военный эксперт Антон Лавров, считает, что Миг-35 будет способен стать для России надежным и сравнительно дешевым истребителем-бомбардировщиком нового поколения. «Он будет эффективно действовать даже в условиях сильного противодействия авиации противника», — приводят его слова «Известия».