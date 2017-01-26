Воспитанница детсада в КЧР получила страшные ожоги, упав в кастрюлю с супом

Черкесск, 26 января. Из детского сада в Карачаево-Черкесии госпитализировали девочку, упавшую в кастрюлю с супом. У пострадавшей диагностировали ожоги второй и третьей степени.

По данным республиканской прокуратуры, серьезный инцидент произошел в детсаду «Бесленей» 13 декабря 2016 года. Во время раздачи блюд девочка обварилась в кастрюле с огненным супом. Ее доставили в медучреждение с термическими ожогами.

Сотрудники надзорных органов выяснили, что работники учреждения нарушили права ребенка. В отдел образования Хабезского района уже направили представление с требованием устранить нарушения в детсаду.