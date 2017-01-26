Горнолыжник выжил после падения с 45-метровой скалы в горах Юты

Вашингтон, 26 января. Молодой горнолыжник Девин Стреттон, рухнул с высоты 45 метров в горах Юты и остался жив. Падение зафиксировала камера GoPro, которая была установлена на шлеме любителя острых ощущений.

Спортсмен-любитель горных лыж из США 25-летний Девин Стреттон упал с высоты 45 метров. «Оказывается, я боюсь высоты… На удивление не получил ни единого синяка», — так отозвался о своем опыте горнолыжник. Невероятный везунчик, подпрыгнув на пригорке, не смог остановиться у обрыва. Поэтому он пролетел почти полсотни метров и приземлился в снежный сугроб. Именно это обстоятельство спасло американцу жизнь, передает «Подмосковье 360»