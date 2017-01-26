Боевики и техника ИГИЛ уничтожены в Сирии ударами коалиции США

Вашингтон, 26 января. Силы международной коалиции под руководством США нанесли 17 ударов по позициям террористической организации «Исламское государство» в Сирии.

В Ракке по позициям запрещенного в РФ «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) было нанесено 12 ударов коалиции. В результате боевики потеряли девять огневых позиций, три автомобиля, туннель, бункер и контрольно-пропускной пункт. Еще пять авиаударов международной коалиции были нанесены в районе Айн-Исса и Дейр-эз-Зор.

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