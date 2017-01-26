Матвиенко призвала мировое сообщество не допустить повторения Холокоста

Москва, 26 января. Совет Федерации России выразил обеспокоенность в связи с попытками оправдания национализма, которые предпринимаются сегодня в некоторых странах. Об этом в четверг заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в своем обращении к еврейским организациям России по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

По ее словам, только на оккупированной территории России было убито и замучено 3 млн евреев. В сочетании с убийствами в Европе это делает Холокост самым страшным и массовым преступлением, совершенным фашистской Германией.

«В современном мире происходят события разительно похожие на те, что в итоге привели к геноциду целых народов. Разжигание ненависти на этнической, религиозной, социальной почве породило международный терроризм, проникнутый тем же духом человеконенавистничества, который лежал в основе гитлеровского нацизма», — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда призвала мировое сообщество сделать все возможное, чтобы не допустить повторение дискриминации, притеснений и физического истребления того или иного народа.