Глава МИД Британии отказался от дальнейшей демонизации России

Лондон, 26 января. Британская сторона должна взаимодействовать с Россией, однако ей не стоит забывать о бдительности и твердости. Так считает министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Мы должны говорить с русскими. Мы не можем просто отвергнуть их и демонизировать», — подчеркнул британский дипломат.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Лондон и Вашингтон не должны загонять Москву «в угол».

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