Китайский Новый год Петуха — 2017: когда наступает, что надеть, что нельзя делать
Для тех, кто не успел, как следует, отпраздновать наступление Нового 2017 года, не всё потеряно. Вот-вот наступит настоящий китайский Новый год, который, согласно восточным традициям, можно праздновать целый месяц.
Как все уже успели узнать за предновогоднее время, по китайскому календарю наступающий Новый год — это год Огненного красного петуха.
Когда наступает Новый 2017 год Петуха по китайскому календарю
Поскольку наступление китайского Нового года высчитывается по лунному календарю, его начало может приходиться на разные дни. В 2017 году китайский Новый год Петуха наступает в ночь на 28 января, а до этого времени в странах, по-настоящему, а не понарошку живущих по восточному календарю, всё еще продолжается год Обезьяны.
Как празднуют Новый год в Китае
Вообще-то, по древним традициям, Новый год в Китае и странах Юго-Восточной Азии отмечали целый месяц, и это время было принято проводить со своими родными, веселиться и пить-есть от души. Теперь, конечно, выкроить месяц на отдых трудновато, и китайцы отмечают Новый год от 11 до 15 дней (в зависимости от лояльности работодателей). В преддверии Нового года миллионы китайцев едут на всех видах транспорта к своим родным, в основном к родителям, с которыми принято отмечать праздник. Считается, что предновогодняя миграция населения в Китае является самой высокой в мире.
Подготовка к празднику начинается загодя — в преддверии Нового года в Китае и в многочисленных чайна-таунах по всему миру принято развешивать в домах праздничные украшения и китайские фонарики, заниматься уборкой жилища и другими приятными предновогодними хлопотами.
В эти дни очень важно задобрить бога домашнего очага Цза-о-вана, который присматривает за поведением людей в семейном кругу.
Основные празднества в 2017 году начнутся в ночь с 27 на 28 января, когда Огненная красная обезьяна окончательно уступит место Огненному красному петуху.
Какие цвета символизируют год Огненного красного петуха — 2017
Это все оттенки красного (от розового до бордо), оранжевый, желтый, огненный, охристый, золотой и т.д. В тренде элегантность и следование модным тенденциям, это касается не только нарядов, но и украшений — они должны быть дорогими, яркими, но не кричащими.
Талисман китайского Нового 2017 года
Талисман китайского Нового года — 2017 — это элегантный, креативный, блестящий, популярный у лиц противоположного пола, но при этом домовитый Петух.
Считается, что люди, рожденные в год Петуха, креативны, предприимчивы, упорны в достижении целей, амбициозны и даже немного самовлюблены. Это нередко люди творческих профессий, политики, общественные деятели и, конечно, артисты. Несмотря на свою бешеную популярность, Огненный петух — отличный семьянин, что не мешает ему иногда «ходить налево», действуя по поговорке: «Хороший левак укрепляет брак».
Как празднуют Новый год по китайскому календарю
Традиции празднования китайского Нового года очень древние, но часть из них отлично прижилась и на Западе, в том числе в России. В этот день принято собираться за праздничным столом, а также запускать фейерверки и петарды и вообще веселиться от души. В самом Китае в эти дни проходят народные гулянья с танцами драконов и изобилием блюд знаменитой китайской кухни. Основные празднования в Китае заканчиваются после праздника Фонарей на пятнадцатый день от начала Нового года.
В России китайский Новый год отмечают так же, как и в январе, добавив восточного колорита. Те, кто не знаком с настоящими китайскими традициями, ограничиваются их имитацией: тут и китайские фонарики, и фейерверки, и красные наряды на дамах, и красные фрукты-овощи на столе, и антураж в виде петушков, и запрет ставить на стол курятину. Ну и, конечно, какой же новогодний стол, хотя бы и китайский, без любимого салата оливье и селедочки под шубой и без под шампанское и водочку?
Что нельзя делать на китайский Новый год — 2017
- За праздничным столом нежелательно говорить о старом годе — все мысли и разговоры должны быть устремлены в будущее.
- В нарядах не стоит сочетать черное и белое. На Востоке считается, что черный — это цвет неудачи, а белый — траура.
- В первые три дня Китайского нового года в доме не принято делать уборку, чтобы не спугнуть домашнее божество Цза-о-вана, которое прячется в пыльных уголках.
- После наступления китайского Нового года не стоит сразу покупать обувь, иначе год будет трудным.
- Также в первый месяц Нового года не стоит стричься, иначе можно состричь удачу.
- Мыть голову тоже в первые три дня нового года не надо — а то смоешь удачу.
- В первые дни Нового года нельзя пользоваться ножами, ножницами и другими острыми предметами, чтобы не отрезать свое счастье.
- Не стоит одалживать в Новый год деньги, а накопленные за предыдущий год долги желательно раздать до наступления новогодней ночи.
- Нельзя также ссориться и ругаться, а то год пройдет плохо.