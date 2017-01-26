Китайский Новый год Петуха — 2017: когда наступает, что надеть, что нельзя делать

Для тех, кто не успел, как следует, отпраздновать наступление Нового 2017 года, не всё потеряно. Вот-вот наступит настоящий китайский Новый год, который, согласно восточным традициям, можно праздновать целый месяц.

Как все уже успели узнать за предновогоднее время, по китайскому календарю наступающий Новый год — это год Огненного красного петуха.

Когда наступает Новый 2017 год Петуха по китайскому календарю

Поскольку наступление китайского Нового года высчитывается по лунному календарю, его начало может приходиться на разные дни. В 2017 году китайский Новый год Петуха наступает в ночь на 28 января, а до этого времени в странах, по-настоящему, а не понарошку живущих по восточному календарю, всё еще продолжается год Обезьяны.

Как празднуют Новый год в Китае

Вообще-то, по древним традициям, Новый год в Китае и странах Юго-Восточной Азии отмечали целый месяц, и это время было принято проводить со своими родными, веселиться и пить-есть от души. Теперь, конечно, выкроить месяц на отдых трудновато, и китайцы отмечают Новый год от 11 до 15 дней (в зависимости от лояльности работодателей). В преддверии Нового года миллионы китайцев едут на всех видах транспорта к своим родным, в основном к родителям, с которыми принято отмечать праздник. Считается, что предновогодняя миграция населения в Китае является самой высокой в мире.

Подготовка к празднику начинается загодя — в преддверии Нового года в Китае и в многочисленных чайна-таунах по всему миру принято развешивать в домах праздничные украшения и китайские фонарики, заниматься уборкой жилища и другими приятными предновогодними хлопотами.

В эти дни очень важно задобрить бога домашнего очага Цза-о-вана, который присматривает за поведением людей в семейном кругу.

Основные празднества в 2017 году начнутся в ночь с 27 на 28 января, когда Огненная красная обезьяна окончательно уступит место Огненному красному петуху.

Какие цвета символизируют год Огненного красного петуха — 2017

Это все оттенки красного (от розового до бордо), оранжевый, желтый, огненный, охристый, золотой и т.д. В тренде элегантность и следование модным тенденциям, это касается не только нарядов, но и украшений — они должны быть дорогими, яркими, но не кричащими.

Талисман китайского Нового 2017 года

Талисман китайского Нового года — 2017 — это элегантный, креативный, блестящий, популярный у лиц противоположного пола, но при этом домовитый Петух.

Считается, что люди, рожденные в год Петуха, креативны, предприимчивы, упорны в достижении целей, амбициозны и даже немного самовлюблены. Это нередко люди творческих профессий, политики, общественные деятели и, конечно, артисты. Несмотря на свою бешеную популярность, Огненный петух — отличный семьянин, что не мешает ему иногда «ходить налево», действуя по поговорке: «Хороший левак укрепляет брак».

Как празднуют Новый год по китайскому календарю

Традиции празднования китайского Нового года очень древние, но часть из них отлично прижилась и на Западе, в том числе в России. В этот день принято собираться за праздничным столом, а также запускать фейерверки и петарды и вообще веселиться от души. В самом Китае в эти дни проходят народные гулянья с танцами драконов и изобилием блюд знаменитой китайской кухни. Основные празднования в Китае заканчиваются после праздника Фонарей на пятнадцатый день от начала Нового года.

В России китайский Новый год отмечают так же, как и в январе, добавив восточного колорита. Те, кто не знаком с настоящими китайскими традициями, ограничиваются их имитацией: тут и китайские фонарики, и фейерверки, и красные наряды на дамах, и красные фрукты-овощи на столе, и антураж в виде петушков, и запрет ставить на стол курятину. Ну и, конечно, какой же новогодний стол, хотя бы и китайский, без любимого салата оливье и селедочки под шубой и без под шампанское и водочку?

Что нельзя делать на китайский Новый год — 2017