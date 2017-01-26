Новости Новороссии: блокада путей в ЛНР, экологическая катастрофа в ДНР

Новости Новороссии, 26 января. Состоялось очередное заседание участников контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Киев и Донбасс могут согласовать дату обмена пленными в формате «всех на всех». Украинские радикалы намерены блокировать железные дороги в направлении ДНР и ЛНР.

Экологическая катастрофа в Донецке

Состоялось очередное заседание участников контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. На этот раз — в режиме видеоконференции. Об этом сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР Виктория Талакина. По ее словам, основным вопросом обсуждения стала ситуация в районе Донецкой фильтровальной станции.

А обсуждать было что: украинские силовики переместили свои позиции в зону, куда запрещают минские договоренности — как раз недалеко от станции. При этом наблюдательный блокпост ВСУ расположился в двухстах метрах от здания, хотя допустимая дальность составляет полтора километра. Любая вольность со стороны силовиков — и весь Донбасс может накрыть экологическая катастрофа. Договорились ли до чего-то стороны, узнаем совсем скоро.

Обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова предположила, что скоро Киев и Донбасс все же согласуют дату обмена пленными в формате «всех на всех». Собственно, что и велят минские договоренности. По крайней мере, украинская сторона пообещала предоставить всю актуальную информацию о тех, кто находится в плену.

До этого главным препятствием для обмена пленных являлось несоответствие списков лиц в плену, подчас там можно было увидеть совсем разные имена. Одно время наладить связь попыталась депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая внесла поправки и внесла еще 137 человек в списки. За эту деятельность она была исключена из партии «Батькивщина» и лишилась места в ПАСЕ.

При этом у руководителя рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольги Кобцевой свое восприятие конференции контактной группы. Она уверена, что Украина еще не готова освободить жителей ЛНР и ДНР — даже тех, чей факт нахождения на территории Украины установлен. Киев прямо привел критерии, по которым люди не могут быть освобождены. Произошло очередное нарушение минских соглашений, но кого это удивляет?

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Блокада в ЛНР

Наконец, подчеркнем и громкое заявление депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка. Тот заявил, что украинские радикалы намерены блокировать железные дороги в направлении ДНР и ЛНР. Причем эта акция не ограничена во времени и попытается пресечь торговлю юго-востока с другими регионами.

Радикалы настроены серьезно: они хотят создать мобильные штабы, уже перекрыли отдельные участки железной дороги и блокировали движение более десятка поездов по линии Луганск—Лисичанск—Попасная. Это может привести к ситуации, когда единственная в Луганской области ТЭС лишится угля, а с ней и весь регион. Об этом, потирая ладони, говорил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. У него вообще суд простой: если якобы незаконная АЭС по-прежнему работает на противника, силовые структуры должны вмешаться и показать населению, где голос разума и где закон.