Привычка чистить зубы может грозить раком

Париж, 26 января. Содержащийся в зубных пастах и жвачках пищевой краситель E171 (диоксид титана) может вызывать рак. К такому выводу пришли французские ученые.

Сотрудники Национального института сельскохозяйственных исследований поили крыс водой, в которую добавляли E171. В ходе эксперимента выяснилось, что у 40% лабораторных грызунов в течение 100 дней в кишечнике и толстой кишке возникли предраковые образования, что в перспективе могло привести к развитию онкологических заболеваний.

В связи с этим ученые предполагают, что «отбеливающий» компонент может серьезно угрожать здоровью человека. Французские власти уже объявили о начале соответствующего расследования.