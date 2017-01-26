Два выходца из Марокко, сражавшихся за ИГ в Сирии, задержаны в ФРГ

Берлин, 26 января. Два легальных мигранта из Марокко, имеющих немецкое гражданство, были арестованы по обвинению в терроризме после возвращения из Сирии, где они они сражались на стороне ИГ.

Немецкая прокуратура заявила, что два выходца из Марокко, имеющих гражданство Германии, были арестованы в Бонне. Каждый из легальных мигрантов был активным члеом ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство” — террористическая организация запрещена в РФ) и сражался на стороне группировки в Сирии.

По словам местного прокурора, один из марроканцев в феврале 2013 года вошел в ряды бойцов «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), затем стал боевиком ИГ, к нему вскоре присоединился второй мигрант. Как ранее сообщало RT на русском, боевики ИГ повредили более 60% старого Алеппо.