В Сети появилось видео пожара в петербургском магазине «Аквилон»

Санкт-Петербург, 26 января. Мебельный центр «Аквилон» загорелся в четверг в Петербурге. Видео инцидента уже появилось в Сети. На кадрах виден столб дыма, который валит из здания.

По словам очевидцев, огонь охватил скалодром Rock Town и быстро распространяется. Согласно предварительной информации, пожар начался в альпинистском центре, а затем перекинулся на мебельный магазин, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате происшествия никто не погиб, однако пострадал один человек. В настоящее время он находится в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.