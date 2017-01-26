Осужденные в Крыму порезали себе вены, не желая работать на благо колонии

Симферополь, 26 января. Пять осужденных в крымской колонии порезали руки лезвием, выступая против работ по благоустройству территории учреждения, сообщили представители пресс-служба управления ФСИН в Крыму.

«Пять осужденных совершили акт членовредительства путем нанесения порезов лезвием от одноразового станка в знак солидарности с осужденным К., отказавшимся выполнять законные требования администрации, а именно работы по благоустройству территории учреждения», — рассказали представители крымского управления ФСИН.

Один из них был доставлен в городскую больницу с порезом левой руки. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Другие осужденные получили медицинские услуги в стенах колонии. В настоящий момент ситуация находится под контролем.

«По факту совершения осужденными акта членовредительства проводится служебная проверка», — отметили источники.

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