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Политика
Трамп нашел наказание для главы Мексики, отказавшегося платить за стену на границ

Трамп нашел наказание для главы Мексики, отказавшегося платить за стену на границ

17:50  26 Января 2017
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Трамп нашел наказание для главы Мексики, отказавшегося платить за стену на границ

Вашингтон, 26 января. Президент США Дональд Трамп пообещал отменить официальный визит президента Мексики Энрике Ньето в США, если Мехико откажется оплачивать строительство стены на границе между странами.

Трамп напомнил, что США потеряли 60 миллиардов долларов в результате создания Североамериканской зоны свободной торговли с Мексикой. Кроем того, данное соглашение обернулось потерей рабочих мест для граждан США и большими убытками для американских компаний.

«Если Мексика не хочет платить за столь необходимую стену, тогда лучше отменить предстоящую встречу», — добавил президент США.

Стоит напомнить, что ранее глава комиссии по международным делам Мексики Габриэла Куэвас заявила, что Мехико не будет выделять средства на строительство стены на границе с США, назвав Дональда Трампа человеком «из другой эпохи».

#дональд трамп
Кирилл Иванов
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