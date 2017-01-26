Таксист, выбросивший из машины мать с двухлетним ребенком, задержан в Москве

Москва, 26 января. В Москве задержали таксиста, который выбросил из салона автомобиля мать с двухлетним сыном. Предполагаемого злоумышленника доставили в территориальный отдел полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили «РГ» в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Напомним, в полицию обратилась мать ребенка, который угодил в больницу после поездки на такси. По ее словам, двухлетний мальчик испачкал ботинком чистое сидение, что разозлило водителя. Тот вышвырнул мать и ребенка на асфальт, после чего скрылся.