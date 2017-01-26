Связисты ЮВО начали подготовку к конкурсу «Уверенный прием»

Владикавказ, 26 января. Бригада военных связистов Южного военного округа, базирующаяся в Северной Осетии, приступила к подготовке к конкурсам Армейских международных игр-2017.

Практические действия по установке надежных каналов связи бойца отрабатывают на самой новейшей технике. Связисты должны провести проводные сети, развернуть защищенные каналы связи, принять и передать большие объемы оперативных данных без потери информации. Для усложнения задачи во время тренировок над районом проведения подготовки устанавливается зона сильных радиопомех. Лучшие военные связисты смогут защитить честь своего военного округа на конкурсе специалистов «Уверенный прием», который состоится в августе на базе Военной академии связи имени Буденного.