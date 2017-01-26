Милонов предложил «украинским патриотам» отказаться от букварей и глобусов

Москва 26 января. Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов предложил украинским властям запретить буквари.

«Следом за букварями стоит запретить учебники по истории и школьные глобусы, чтобы не смущать украинских патриотов тем, что Земля круглая», — иронично заявил политик, комментируя «Экономике сегодня» одну из последних инициатив Киева.

Напомним, ранее стало известно о том, что Украина на три месяца запретила ввозить литературу из России. Ограничения распространяются и на книги для личного пользования.

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