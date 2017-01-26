Загадочный твит пресс-секретаря Белого дома озадачил соцсети
Вашингтон, 26 января. Пользователи Twitter вовсю обсуждают загадочное послание пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, которое он удалил спустя пять минут после публикации.
Сегодня утром Спайсер разместил в своем микроблоге странную запись «n9y25ah7», ее смысл он не пояснил. За пять минут пользователи соцсети высказали десятки предположений о значении этого твита, большинство из которых носили юмористический характер. Кто-то даже в шутку предположил, что пресс-секретарь Белого дома нечаянно опубликовал «ядерные коды».
«Напишите «123», если (президент США Дональд) Трамп взял вас в заложники», — пошутил еще один пользователь.
Blink once if you are safe. Tweet n9y25ah7 if you need help. pic.twitter.com/WBaPNG9An4— Juan Melli (@juanmelli) January 26, 2017
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