Подмосковные школьники, избившие одноклассника ради лайков, давно стоят на учете

Жуковский, 26 января. Школьники в Жуковском, которые жестоко избили одноклассника ради лайков в соцсетях, давно стоят на учете в школе. Об этом заявила социальный педагог школы Людмила Колесникова.

«Все участники конфликта — сложные ребята. Мы проводим с ними большую работу. Но все-таки по закону первыми воспитателями являются родители. А мы уже вторые воспитатели», — пояснила она телеканалу 360.

Ранее сообщалось, что группа школьников избила своего одноклассника, чтобы получить лайки в соцсетях. Ребенка избивали трое учеников шестого класса, еще один снимал происходящее на видео. Избитый мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами.