Ракетчики Балтийского флота отразили атаку «противника»

Балтийск, 26 января. Бойцы противовоздушной обороны Балтийского флота провели учения по отражению авиационных ударов.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, поднятые по тревоге, совершили марши на огневые позиции и отработали нормативы по оперативному развертыванию «Триумфов». Расчеты С-400 прикрывали ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». В районе несения дежурства были обнаружены воздушные и баллистические цели, которые двигались под прикрытием радиоэлектронных помех. Неполадки были преодолены, после чего расчеты «Триумфов» уничтожили условного противника. Комплекс «Триумф» способен поражать все виды вертолетов, самолетов, крылатых ракет и баллистических целей.