Гурцкая: «Группы беглецов» в соцсетях провоцируют киднеппинг

Москва, 26 января. Общественный деятель, певица Диана Гурцкая назвала страшным явлением общение детей и подростков в соцсетях, где обсуждается побег из дома.

Российская певица Диана Гурцкая считает, что побег ребенка из дома может привести к киднеппингу (похищение человека). По мнению общественного деятеля, группы в соцсетях, в которых обсуждаются планы побега из родительского крова, представляют большую опасность. «Чем больше родители будут беседовать с детьми, тем меньше они будут закрываться в себе. Есть целая книжка про киднеппинг, мне сейчас она как раз вспомнилась», — прокомментировала Гурцкая. Она добавила, что для родителей очень страшно, когда теряются дети, поэтому их следует оберегать, пишут «Народные новости».