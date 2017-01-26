Путин призвал развивать российские робототехнические комплексы для ВС

Москва, 26 января. Россия нуждается в собственных эффективных наработках в сфере робототехнических комплексов для вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил роль отечественных наработок в сфере робототехнических комплексов, которые бы применялись в вооруженных силах страны. Российский президент отметил, что «автономные робототехнические комплексы» являются важнейших направлением в развитии вооружений.

«Они способны принципиально изменить всю систему вооружений сил общего назначения, — заметил глава государства. — Нам нужны свои эффективные наработки и в этой сфере».

Ранее Путин отметил высокий показатель выполнения гособоронзаказа в 2016 году.