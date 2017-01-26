Психологи выяснили, почему женщины одинаково воспринимают собак и детей

Москва, 26 января. Психологи объяснили, почему некоторые женщины общаются с животными, как с маленькими детьми.

Международная группа ученых из Англии, Франции и США провела исследование, в котором приняли участие исключительно женщины.

Участницам исследования были продемонстрированы фотографии собак, после чего их попросили произнести фразы «Привет, мой милый!», «А кто это у нас такой хороший?», «Иди сюда!». Затем женщин попросили повторить эти же фразы нейтральным тоном. В обоих случаях произносимые фразы записывались на диктофон.

Позднее записанный материал дали послушать собакам. По итогам исследования выяснилось, что собаки не реагируют на фразы в нейтральном тоне, в то время как, первый вариант голоса вызывал у четвероногих бурную реакцию. Психологи пришли к выводу, что на первом этапе исследования все женщины неосознанно проговаривали обращение к собакам с теми же интонациями, которые используют и при общении с детьми.