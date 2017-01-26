Мексиканский рубеж: сможет ли стена Трампа обеспечить порядок на «заднем дворе» США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что очень сожалеет о намерении Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой. Однако после столь резко выраженной позиции США мексиканский лидер не отменил своего визита в Вашингтон. Федеральное агентство новостей попыталось спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

После подписания Трампом указа о строительстве на границе с Мексикой стены, в то время как страны ведут переговоры о новых правилах сотрудничества, безопасности и миграции, президент Мексиканских Соединенных Штатов недоумевает, как будут дальше развиваться отношения между двумя государствами. В телеобращении к нации Ньето сообщил, что Мексика ни песо не выделит ни на какую стену и что Белый дом в одностороннем порядке принял подобное решение. При этом Ньето сообщил, что не отказывается от запланированного официального визита в США, который намечен на 31 января. Известно, что многие мексиканские политики пытались отговорить главу государства от поездки. Но, по всей видимости, Энрике Пенья Ньето надеется решить вопрос со стеной и продолжить переговоры с Вашингтоном об изменении условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Возможно, столь мягкая позиция Мехико обоснована тем, что государство слишком сильно зависит от большого североамериканского соседа и стерпит любые капризы со стороны Вашингтона.

По мнению политолога, американиста, кандидата политических наук, профессора Академии военных наук (АВН) Сергея Судакова, Ньето никуда не денется и в любом случае приедет в Вашингтон к Трампу.

«В США есть такое понятие, как задний двор. И для Соединенных Штатов этот задний двор — не все страны латинской Америки, а именно Мексика. Это тот задний двор, куда Штаты в любой момент могут открыть дверь и сказать: «Слушайте, вы тут живете, но помните, что то, как вы живете и что делаете, зависит от нашего хорошего настроения», — комментирует для ФАН Сергей Судаков. — Фактически все последние президенты, а именно Джордж Буш-младший, Барак Обама, не занимались своим «задним двором». Вместо этого все внимание уделялось большой внешней политике, формированию идеи американской исключительности и распространению этой идеи по всему миру. Разумеется, они пытались повлиять на политику Венесуэлы, устроить там бунт, но все это приводило к временным эффектам. Эффект постоянный закрепился лишь в Мексике, которая настолько пронизана и зависима от Америки, что ничего не может сделать».

Эксперт, между тем, уверен, что стена выгодна обеим сторонам.

«Огромное количество преступников из США пытается перебраться в Мексику, если на то есть причины, в том числе и по протоптанным тропам. В данном случае стена не решит проблем, поскольку все переходы в 90% случаев проходят не по пустынным местам, а через норы, идущие под колючей проволокой. И все об этом прекрасно осведомлены. Есть еще одна проблема, с которой Трамп столкнется, — это огромное количество приграничных сельскохозяйственных земель, которые нужно будет или выкупать, или судиться, забирая территории у владельцев для строительства этой стены, — говорит Судаков. — Политики не радуются таким переменам, но местные жители, особенно те, кто живет в приграничных населенных пунктах, рады тому, что их будут привлекать для строительства. Заграждение не соорудить за два месяца, на строительство стены уйдут года три-четыре, и люди знают, что у них будет работа. Уже сейчас многие мексиканцы готовы приехать на границу к своим родственникам, чтобы пойти в подрядные организации и наняться на большую стройку. Рядовые мексиканцы надеются на то, что смогут получить от Америки деньги за эту работу. Но, на самом деле, дело не в стене. Между США и Мексикой существует договор о приграничном сотрудничестве, есть договор о мягком взаимопроникновении на территории обеих стран. Да, стена отчасти оградит от огромного количества нелегальных наркоторговцев. Но нор, по которым люди проникают через границу в обе стороны не станет меньше, как и работы у полиции и ФБР. Кардинально Трамп не изменит ситуацию строительством этой стены, и президент Мексики это понимает. Для него это лишний повод сказать: «Это ваши проблемы и затраты». И эта стройка станет возможностью для главы Мексики выиграть хоть какие-то деньги для своих граждан».