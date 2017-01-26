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Россия
Путин отметил высокий показатель выполнения гособоронзаказа в 2016 году

Путин отметил высокий показатель выполнения гособоронзаказа в 2016 году

17:15  26 Января 2017
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Путин отметил высокий показатель выполнения гособоронзаказа в 2016 году

Москва, 26 января. Российские предприятия военно-промышленного комплекса выполнили гособоронзаказ на 98,8%. Об этом в четверг рассказал президент России Владимир Путин.

«В прошлом году гособоронзаказ был выполнен на  98,8%», — отметил он.

Ранее сообщалось о начале первых летных испытаний истребителя МиГ-35.  Ожидается, что серийные закупки самолета начнутся в 2019 году. Кроме того, сообщалось, что войска Южного военного округа пополнились новой военной техникой. Свыше 1700 новейших и модернизированных образцов вооружения и техники,  включая подлодку «Старый Оскол» и фрегат «Адмирал Григорович», поступили на вооружение ЮВО.

#владимир путин
Геннадий Плющев
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