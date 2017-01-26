По ком звонит Brexit: начало выхода Британии из ЕС как мостик в мир Трампа, Ле Пен и Фийона

На сайте правительства Великобритании опубликован законопроект о выходе страны из Евросоюза. Обсуждение данного документа в британском парламенте начнется 31 января. Ожидается, что Палата общин сможет вынести свое окончательное решение по нему к 8 февраля. Законопроект был представлен парламенту министром по выходу Великобритании из ЕС Дэвидом Дэвисом.

Уже сейчас можно предположить, что принят законопроект будет лишь с очень значительными правками. Известно, что Лейбористская партия Великобритании в данный момент готовит шесть поправок, Шотландская национальная партия — сразу пятьдесят.

Напомним, что правительство Великобритании планирует инициировать процедуру выхода своей страны из состава ЕС в марте этого года. Изначально премьер-министр Тереза Мэй планировала запустить этот процесс самостоятельно. Однако Верховный суд Соединенного Королевства постановил, что у нее недостаточно полномочий, чтобы пойти на такой шаг без одобрения парламента, сообщает Газета.ru.

Политолог Александр Асафов предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку того, к чему может привести запуск долгожданного процесса выхода Великобритании из Евросоюза.

«Действительно, процедура Brexit может быть задержана путем всевозможных согласований и обсуждений того, кто именно должен ее инициировать, тем не менее нужно понимать, что Великобритания очень трепетно относится к своим политическим традициям. Безусловно, раз решение британских граждан вывести свою страну из состава ЕС наличествует, теперь оно должно быть исполнено. Brexit может быть сформулирован по-разному, но все равно реализован он будет», — отмечает Асафов.

Тем не менее следует также понимать, что с момента окончания референдума о продолжении британского участия в Евросоюзе многое уже успело измениться, добавляет Асафов. Дело здесь не только в неожиданном исходе выборов США и возможных последствий для двусторонних отношений Лондона и Вашингтона. Меняется и лицо Европы. Это признают политики из самых разных лагерей: и Марин Ле Пен, и Франсуа Фийон, и даже Ангела Меркель.

«Brexit прекрасно вписывается в эту общую геополитическую канву. Собственно, он ведь и был первым звоночком этого нового курса на перемены. Brexit вписывается в политику Трампа по отношению к Европе и способствует укреплению общих позиций еврореалистов — тех самых, которых еще недавно называли националистами или евроскептиками. В 2017 году пример британцев еще окажет свое влияние на следующие электоральные циклы в ключевых государствах Европы: во Франции, в Германии, в Италии», — продолжает Александр Асафов.

В любом случае Великобритания останется идеологическим центром власти и влияния США на европейском континенте. Учитывая характер двухсторонних отношений между Лондоном и Вашингтоном, это не изменит даже то, что большинство министров в кабинете Терезы Мэй сейчас настроены против Дональда Трампа. Даже если Brexit приведет к потере Великобританией европейского рынка и ее выходу из Таможенного союза, как это предсказывают некоторые, на торговых связях Туманного Альбиона с США это вряд ли как-то отразится.