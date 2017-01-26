Восемь подозреваемых в связях с ИГ задержаны в Австрии

Вена, 26 января. Сотрудники полиции Австрии задержали восьмерых подозреваемых в связях с террористами ИГ, пишет Kronen Zeitung.

В Австрии силовики провели масштабную спецоперацию против террористов ИГ (организация «Исламское государство» запрещена в России), в которой было задействовано порядка восьми сотен сотрудников полиции. Известно, что в ходе проведения обысков в разных городах страны, были задержаны восемь подозреваемых в связях с ИГИЛ. В сообщении местных СМИ говорится, что обыски не связаны с задержанным накануне несовершеннолетним, обвиняемым в терроризме, передает RT на русском.