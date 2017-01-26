Соцсети добавили в украинский план «возвращения» Крыма Марс и Альфа Центавру



Киев, 26 января. Правительство Украины готовит план по реинтеграции Крыма. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Новость о новых «киевских забавах» (именно так в соцсетях охарактеризовали занятия украинских властей) рассмешила пользователей Рунета.

Участники обсуждения вспомнили продовольственную и энергетическую блокады полуострова, которые устраивали украинские экстремисты. «Что за планы? воду перекрыть, лэп взорвать, дорогу перекрыть, торговую блокаду устроить?», — поинтересовались в соцсетях.

«Готовят они... Пусть вспомнят, как прекратили снабжение питьевой водой, отрубили электричество, засылали диверсантов, чтобы сорвать выборы», — возмутился один из комментаторов. С ним согласились и другие пользователи, отметив, что «крымчане так быстро это не забыли».

Кое-кто сравнил планы Киева с полетом в космос: «эти планы все типа полета украинских космонавтов на Марс, Юпитер и Альфа Центавру. В ближайшей перспективе». И хотя большинство комментаторов восприняли объявление Киева с сарказмом и потренировали свое остроумие, нашлись и те, кто с возмущением поинтересовался, не объелись ли власти Украины белены.

