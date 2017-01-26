Ирак раскрыл данные о рекордной нефтяной прибыли в 2016 году



Багдад, 26 января. Ирак раскрыл данные о росте добычи нефти на экспорт в минувшем году. Как заявили представители иракской госкомпании State Oil Marketing Organization, этот показатель увеличился на 10%, до 3,3 млн баррелей в сутки

Всего по итогам 2016 года Ирак экспортировал 1,208 млрд баррелей нефти, в 2015 году объем экспортируемого черного золота составил 1,097 млрд баррелей.

В частности, в декабре 2016 года, объем экспорта нефти подскочил на 9,4% , до 109,1 млн баррелей (3,5 млн б/с). Отгрузку производили с месторождений в районе Басры (107 млн баррелей), а также с месторождений в провинции Киркук (2,1 млн баррелей). В результате бюджет Ирака получил рекордные 5,059 млрд долларов.

