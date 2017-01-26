Британский эскорт «Адмирала Кузнецова» в Северном море усилили корабли двух стран НАТО

Москва, 26 января. Корабли Североатлантического альянса (НАТО) продолжают отслеживать движение российской авианосной группы в Северном море.

Согласно данным Автоматической идентификационной системы (AIS), в четверг за тяжелым авианесущим крейсером Северного флота «Адмирал Кузнецов» следили такие фрегаты, как немецкий Lubeck, британский St Albans и норвежский Roald Amundsen. Кроме того, были зафиксированы полеты американского противолодочного самолета P-8A Poseidon.

Напомним, ранее министерство обороны Великобритании опубликовало фотографии полета британских истребителей вблизи авианосца «Адмирал Кузнецов».

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