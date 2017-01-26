Московский студент получил топором по голове во время квеста «Кровавый Санта»

Москва, 26 января. Московские следователи заинтересовались актером, который ударил топором юного посетителя квеста «Кровавый Санта». У 22-летнего студента врачи диагностировали рану на голове и рассечение уха.

По факту травмирования москвича во время участия в квесте сейчас организована доследственная проверка, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова. Ранее в СМИ сообщалось, что 22 января во время квеста на территории авторемонтного завода актер, игравший роль маньяка-убийцы, рассек участнику мероприятия лицо топором. Парень получил серьезную травму головы и вынужден был обратиться к врачам.