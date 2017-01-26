Появилось видео провальных испытаний украинского миномета «Молот»

Харьков, 26 января. Украинское «оружие возмездие» миномет «Молот» потерпел на испытаниях очередную неудачу.

Украинская разработка «Молот», которая была полностью скопирована с советского миномета «Сани», и без того вызывала множественные нарекания у испытателей. В прошлом году два миномета взорвались при пробных выстрелах. В войска «Молоты» поставлялись с ржавыми прицелами, некоторые из минометов вообще отказывались стрелять. Свою лепту внесли и бойцы ВСУ, которые допустили при испытаниях грубейшую ошибку, не закрепив как следует опорную плиту орудия на земле. В итоге «Молот» делает кувырок и падает в окоп. Достойное обращение с оружием стоимостью в 500 тысяч гривен.